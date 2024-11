Paolo Staccoli incoronato al festival del cioccolato

Paolo Staccoli e Iginio Massari sono stati premiati al festival del cioccolato Sciocolà di Modena. Il maestro pasticcere e cioccolatiere Paolo Staccoli è stato insignito del ‘Premio Eccellenze Italiane’. Questo riconoscimento gli è stato conferito per la "dedizione all’arte della pasticceria e per suo contributo alla promozione dei prodotti tipici del territorio unendo tradizione ed innovazione". Per l’occasione, oltre a curiosità ed aneddoti sul cacao e sull’amore per il cioccolato fin dall’infanza, Staccoli ha guidato la degustazione di tre suoi prodotti: fava di cacao tostata nella Fabbrica di Cioccolato di Staccoli, carrè monorigine Perù Piura Blanco 82% e il cioccolatino ‘Rivierotto’, un’opera che combina cioccolato fondente 70%, pralinato di nocciole, biscotto al sale integrale marino dolce di Cervia, crema spalmabile “nocciola 58%” mandorla tostata e gruè di cacao.

E’ stato proprio grazie a questa creazione che Staccoli ha ricevuto il titolo di ‘Tra i migliori pasticceri del mondo’, conferitogli direttamente dal maestro Iginio Massari un anno fa, nell’ottobre 2023, durante la fiera internazionale Host Milano. "Accetto con grande piacere questo premio che va a tutto il nostro team; se io oggi posso esser qui con voi a ricevere questo riconoscimento è perché a Cattolica ci sono altri 40 ragazzi che lavorano al locale", ha commentato Paolo Staccoli. Iginio Massari è stato poi celebrato con il prestigioso premio Ambasciatore del Gusto 2024. Durante la cerimonia, Massari ha sottolineato l’importanza dell’ambizione e dell’impegno nel raggiungere l’eccellenza: "Bisogna dare sempre il massimo. L’ambizione è la chiave di tutto".