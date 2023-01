Papa Benedetto XVI, dal Meeting a S. Marino Il ricordo di un amico

(SEGUE DALLA PRIMA)

E sottolineò la preoccupazione per l’attacco sempre più virulento del mondo alla Chiesa. "Se non c’è battaglia, non c’è cristianesimo". Una storia antica con l’allora card. Joseph Ratzinger a partire dal Meeting di Rimini al quale aveva sempre desiderato partecipare ma lo spazio dedicato alle vacanze, tutto e solo il mese di agosto, gli avevano sempre impedito la presenza. Era, quello delle ferie, uno spazio dedicato al riposo ma anche alla lettura ed allo studio indispensabili all’esercizio della funzione di Prefetto alla Dottrina della Fede. Ma il 1990 ha permesso la sua venuta, infatti il Meeting terminava il 1° settembre. Era quell’anno in vacanza a Bressanone e fu organizzato il suo ritorno con il passaggio al Meeting. Tutto con l’ausilio dell’allora segretario mons. Joseph Clemens. Un evento che lasciò un segno profondo con l’indimenticabile intervento "Una compagnia sempre riformanda". Si andò per il pranzo a santa Maria in Cerreto in un agriturismo Casa Linardi (non più esistente) e ebbe poi l’occasione di visitare e celebrare Messa presso il Monastero delle Clarisse che all’epoca era a Covignano alla Casa dei Ritiri. Da quel momento in poi nacque una frequentazione annuale in alcuni casi anche due volte all’anno per incontrarlo e raccontare lo sviluppo dell’esperienza del Meeting sottoponendo al suo vaglio il tema ed anche avere la segnalazione di personalità da invitare. Tutto nel salotto dei ricevimenti ove campeggiava una bellissima riproduzione delle formelle del campanile di Giotto in Firenze dono gradito per la partecipazione al Meeting. Alla proclamazione dell’esito del Conclave (19 aprile 2005) in Piazza san Pietro, essendo in quei tempi a Roma, ero presente. Negli anni poi divenuto Vescovo un caro amico don Luigi Negri e nel lavoro stretto gomito a gomito, quasi quotidiano per la Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II, nasce l’idea di invitare Benedetto XVI in visita nella Diocesi di san Marino – Montefeltro. Un paziente lavoro fatto di rapporti e di profonda stima personale tra Negri e Ratzinger. Lo stesso pontefice lo vorrà poi rappresentante, da lui nominato, al Sinodo per la Nuova Evangelizzazione del 2012. Questo lavoro porterà al risultato dell’annuncio della visita alla Diocesi avvenuta il 19 giugno 2011 nonostante i forti ostacoli riscontrati in Santa Sede dove non la si riteneva opportuna, per l’esposizione mediatica non proprio positiva di San Marino a livello internazionale.

Marco Ferrini