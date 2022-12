Addio a Papa Benedetto XVI, il ricordo della visita a San Marino e Pennabilli

San Marino, 31 dicembre 2022 - Nell'ultimo giorno dell'anno è morto il Papa Emerito Benedetto XVI. Visitò l'Emilia Romagna la prima volta nel 2011, spostandosi da San Marino a Pennabilli per un incontro con i giovani in occasione della giornata mondiale del rifugiato politico.

Indelebile poi l'accoglienza a pochi giorni dal terremoto del 2012, quando Ratzinger portò la sua vicinanza alle famiglie ancora stravolte dal sisma.

L’annuncio e la vita di Benedetto XVI

"Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano": è lo stringato comunicato del direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. La salma sarà esposta nella basilica di San Pietro dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, per il saluto dei fedeli.

Joseph Ratzinger era nato a Marktl am Inn, in Baviera, il 16 aprile del 1927. Raffinato teologo, grande studioso, uomo timido, da cardinale divenne un punto di riferimento per tutta la Chiesa nel mondo. Il 19 aprile del 2005 fu eletto papa e scelse il nome di Benedetto XVI, e restò in carica fino all'11 febbraio del 2013 quando annunciò a sorpresa l'intenzione di lasciare il pontificato.

Il messaggio ai Sanmarinesi

Il messaggio di Papa Benedetto XVI ai giovani di San Marino: "...la ricchezza di questo popolo, la vostra ricchezza, cari Sammarinesi, è stata ed è la fede, e questa fede ha creato una civiltà veramente unica", così come quella rivolta a tutti i fedeli della Diocesi: “Esorto tutti i fedeli ad essere come fermento nel mondo, mostrandovi sia nel Montefeltro che a San Marino cristiani presenti, intraprendenti e coerenti”.