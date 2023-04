Papà eccellenti nella squadra di Iorio: è polemica "Colombo e Raffaelli scelti per le loro competenze"

Gli ’affari di famiglia’ fanno discutere e accendono la corsa alle prossime comunali di Gemmano. La scelta del candidato sindaco Michele Iorio di inserire nella propria squadra di lavoro due padri ’eccellenti’, ossia Adriano Colombo e Carlo Raffaelli, rispettivamente genitori delle parlamentari Beatriz Colombo e Elena Raffaelli, ha fatto storcere il naso agli avversari politici a tal punto che ieri lo stesso Michele Iorio ha voluto chiarire: "Ho personalmente chiesto io ad Adriano Colombo e a Carlo Raffaelli di poter far parte della mia squadra di lavoro. Li reputo due uomini dalla grande e spiccata esperienza politica indipendentemente dal fatto di essere i rispettivi padri di Beatriz ed Elena. Gli ho scelti – giustifica Iorio – perché avevo la necessità di lavorare a testa bassa con due uomini che potessero rappresentare saldamente i valori in cui mi rispecchio anche io".

Adriano e Carlo "per me rappresentano uomini di valore – aggiunge il candidato sindaco a Gemmano –, che certamente possono comprendere appieno le problematiche e le necessità dei così detti ’meno giovani’. Mi hanno presentato i loro progetti e con loro desidero svilupparli per il territorio. Avrebbero potuto scegliere di dedicarsi chi ai propri nipotini piuttosto che alla propria attività imprenditoriale, invece hanno deciso di rimettersi in gioco alla bellissima età dei 77 anni per il bene e nell’interesse di tutte le famiglie di Gemmano. Adesso – conclude – mi aspettano due settimane di intenso lavoro, ma questo non mi spaventa, nel mio lavoro di Vice Brigadiere della Benemerita, ho sempre lavorato per portare benessere e offrire protezione in special modo alle fasce più deboli. Infine, rispondendo al sindaco uscente Santi, non ho mai detto ne tantomeno affermato che Gemmano sia il terzo mondo".