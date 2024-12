Papa Francesco riceve i presepisti di tutta Italia: ci sono anche i figuranti di Montegiardino

Da Montegiardino al Vaticano. Una delegazione di figuranti del presepe vivente di Montegiardino ieri ha partecipato all’udienza concessa da Papa Francesco durante la quale ha impartito una benedizione speciale ai ‘presepisti’ provenienti da tutta Italia. Una giornata speciale per i sammarinesi a Roma. Alle 12 alla Basilica di Santa Maria Maggiore l’Indulgenza plenaria e nel primo pomeriggio poi l’esibizione di gruppi storici per dare vita ai presepi. La giornata si è conclusa con l’omaggio alla reliquia della Sacra Culla e poi la tanto attesa udienza nella stessa Basilica con Papa Francesco.

A promuovere l’iniziativa è stata la Giunta di Castello e il gruppo Presepe vivente di Montegiardino con il patrocinio della Segreteria del turismo, che ha sostenuto la partecipazione inserendola all’interno dei progetti di promozione del turismo religioso e della spiritualità. Il prresepe vivente di Montegiardino, a distanza di alcuni anni (nel 2019 l’ultima volta) tornerà quest’anno ad animare le vie del Castello rievocando la nascita di Gesù con atmosfere del passato, diventando teatro per la messa in scena di figuranti intenti a replicare gli antichi mestieri, con costumi ricchi di dettagli, attrezzi realizzati con dovizia di particolari, il tutto con la sola illuminazione di falò, ceri, fiaccole. In occasione della sua 25esima edizione si potrà assistere alla rappresentazione della Natività giovedì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio.