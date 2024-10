Papilloma Virus c’è l’open day vaccinale

Entra nel vivo la campagna vaccinale lanciata dall’Istituto per la sicurezza sociale contro il virus Hpv. Dopo l’incontro formativo dello scorso 16 settembre, domani, a partire dalle 15, si terrà il primo dei due open day. La vaccinazione, che verrà svolta al Centro Salute donna dell’Iss, che si trova al quarto piano del Centro Atlante, è aperta a tutte le assistite nate dal 1998 al 2009 e agli assistiti nati dal 2006 al 2009. "Il Papilloma Virus – ricordano dall’Iss – è responsabile di un’infezione molto diffusa e tra i principali fattori di rischio di gravi patologie, in particolare i tumori del cavo orale e degli organi genitali femminili e maschili. Il vaccino contro l’Hpv, sicuro ed efficace, protegge da 9 ceppi del virus, coprendo quasi il 90% dei tumori del collo dell’utero e l’80% delle altre forme tumorali correlate. Il vaccino inoltre, garantisce una protezione quasi totale contro i condilomi genitali". La somministrazione comprende due dosi per gli under 15 e tre dosi per gli over 15 anni. A seguito di questo primo appuntamento, l’Iss organizzerà una nuova serata informativa il 27 novembre.