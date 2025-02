Parabrezza sfondato. Neopatentato in moto perde il controllo e centra un furgone

Un urto violentissimo, tremendo, ma per fortuna senza conseguenze mortali. Grande paura per un riminese di 17 anni, neopatentato, protagonista dell’incidente in moto avvenuto ieri, nel primo pomeriggio, a Coriano, in via San Salvatore. Il 17enne, in uscita da una curva, ha perso il controllo della sua moto, una Yamaha 125, è finito contro un furgone Mercedes Vito, sfondando il parabrezza per poi essere sbalzato sul tetto del veicolo. In un primo momento si era temuto il peggio, ma a quanto pare il casco avrebbe evitato al ragazzo conseguenze drammatiche. A causa delle ferite, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dove è giunto con un codice di media gravità. Fino a ieri era ancora tenuto in osservazione dai medici, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da chiarire con precisione la dinamica dello scontro. Sul posto, per i rilievi, sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Riccione che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire nel dettaglio i fatti. Stando a quanto emerso, il 17enne - residente a Rimini - procedeva in sella alla moto lungo via San Salvatore, con direzione mare-monte. All’uscita da una curva, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della Yamaha andando ad impattare contro il furgone che proveniva dalla direzione opposta. A bordo due operai, uno dei quali ha poi riportato ferite al volto di lieve entità.

Il frontale, avvenuto al centro della carreggiata, è stato violentissimo e il giovane, dopo aver sfondato il parabrezza del Mercedes, è stato letteralmente catapultato sul tetto del veicolo, evitando così una caduta sull’asfalto. Nell’abitacolo del furgone, i vigili hanno poi ritrovato un pezzo della visiera che si è staccata dal casco del centauro. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia locale, insieme a vigili del fuoco e 118. Il riminese è stato stabilizzato e poi caricato in ambulanza per essere trasportato con codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Non avrebbe riportato traumi cranici e le sue condizioni, fino a ieri, erano stabili. La dinamica, come già detto, è ancora al vaglio della polizia locale, ma non si esclude che la velocità sostenuta della Yamaha possa aver contribuito al verificarsi del sinistro.