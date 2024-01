Parapiglia in piazza Cavour. Tenta di rubare al bar Spazi: inseguito e bloccato dai camerieri

Quando è stato scoperto, ha tentato di scappare travolgendo alcuni clienti e aggredendo i camerieri che tentavano di bloccarlo. È scoppiato il parapiglia, ma alla fine il ladro è stato fermato dai dipendenti con l’aiuto di un poliziotto fuori servizio, che si trovava lì in quel momento. Momenti di paura sabato sera intorno alle 22 al bar ristorante Spazi, in piazza Cavour, dove un 37enne tunisino si era infilato per derubare i dipendenti del locale. Non è stato l’unico colpo. Poco prima, verso le 19,30, il nordafricano era riuscito a portare via borse e portafogli di alcuni dipendenti dell’Angolo Divino, nel borgo San Giuliano. Non appena al ristorante si sono accorti del furto, hanno subito dato l’allarme alla forze dell’ordine, fornendo le immagini delle telecamere del locale che avevano ripreso il ladro. La polizia lo stava cercando, quando lui ha tentato un altro colpo da Spazi.

L’uomo è entrato nel locale verso le 22, approfittando della ressa che c’era a quell’ora è riuscito a infilarsi negli spogliatoi del personale e ha tentato di rubare i portafogli di tre dipendenti. Ma uno di loro se ne è accorto e ha tentato di bloccarlo. Il tunisino si è rivoltato e l’ha aggredito, ne è nata una colluttazione ma nel frattempo altri camerieri sono andati in soccorso del collega e, insieme a un poliziotto fuori servizio che si trovava in quel momento nel ristorante, sono riusciti a bloccarlo. Nel parapiglia il ladro è rimasto leggermente ferito, così come due camerieri di Spazi. Poco dopo sul posto è arrivata una volante della polizia, che ha arrestato il tunisino per rapina impropria: oggi sarà processato per direttissima.

"L’ho sorpreso che frugava negli spogliatoi del locale – racconta uno dei camerieri di Spazi rimasto ferito – Aveva già preso il mio portafoglio e quello di due colleghi. È scappato, l’ho inseguito e mi ha aggredito. Siamo riusciti a bloccarlo con grande difficoltà, perché era una furia, ma ha tentato di nuovo di scappare e ci ha aggredito". Il nordafricano nella fuga ha danneggiato anche un paravento. "Avevamo già subito un episodio simile durante la serata di Capodanno. Stavolta siamo riusciti a fermare il ladro", raccontano i titolari del bar Spazi.

Sempre sabato, ma al pomeriggio verso le 18,30, al Mercato coperto è stato fermato dai carabinieri un uomo sorpreso a rubare del formaggio. Una pattuglia passava di lì quando è avvenuto l’episodio. Il ladro è stato bloccato e identificato, ma è stato subito rilasciato perché i titolari dell’attività hanno deciso di non denunciarlo: hanno capito che l’uomo è un senzatetto che ha agito solo per fame.

Manuel Spadazzi