Parata di mezzi delle forze armate sul portocanale per ’Bell’Italia’

Bellaria si prepara per Bell’Italia, la manifestazione che quest’anno, il 18 giugno, per la quarta volta torna a esporre al pubblico i mezzi militari, tra cui anche alcuni esemplari storici e moderne attrezzature specialistiche. Il portocanale di Bellaria Igea Marina si trasformerà così in una sorta di piccola expo dedicata all’orgoglio militare della nazione. Saranno visibili al pubblico alcuni mezzi del settimo Reggimento aviazione dell’Esercito ’Vega’ di Rimini, del 66esimo Reggimento fanteria aeromobile ’Trieste’ di Forlì, del Reggimento genio ferrovieri di Bologna, ma anche tanti altri veicoli in dotazione ai vari apparati di sicurezza dello Stato.

In occasione dell’evento sarà allestita anche una mostra a cura dell’Associazione nazionale faleristica, che a sua volta ha coordinato il progetto Azzurro 100 realizzato in occasione del centenario dell’Aeronautica. È previsto anche, durante l’evento, il sorvolo di un elicottero NH90 Phantom del ’Vega’ e di un elicottero del Roan, il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. Per il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti si tratta di un’importante manifestazione sia per il suo valore simbolico, sia perché attirerà anche turisti: "Tutti i corpi saranno presenti sul portocanale forti del ruolo prezioso che hanno avuto durante l’emergenza nelle zone colpite dalle alluvioni di metà maggio". Il sindaco ha poi auspicato che "l’evento confermi un mix di valori e condivisione, offrendo un richiamo in ottica turistica".