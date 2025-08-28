Maledetti Beach Boys
Parata di miss all'Operà Beach. Incoronate le tre reginette 'over'
28 ago 2025
FEDERICO TOMMASINI
  Parata di miss all'Operà Beach. Incoronate le tre reginette 'over'

Parata di miss all’Operà Beach. Incoronate le tre reginette ’over’

A Riccione si è celebrata la bellezza senza età, con la finalissima di Miss reginetta d’Italia over 2025, il concorso dedicato alle donne dai 30 ai 60 anni. Sulla spiaggia dell’Operà Beach Club, davanti a pubblico e giuria, 57 splendide concorrenti hanno sfilato sotto le stelle, condotte dal presentatore Francesco Anania. Tre le corone assegnate, una per ciascuna fascia d’età.

Il titolo di Miss reginetta over junior (30-40 anni) è andato ad Anna Rossi, 39enne di Castello di Godego, mamma di tre bambini e alla guida dell’azienda di famiglia. "Non mi aspettavo di vincere – ha detto emozionata – dedico la mia corona alla mia famiglia e a mio papà, che è stato il mio primo supporter". Per la categoria over lady (41-50 anni) ha trionfato Sofia Copa, 41 anni di Piovene Rocchette, mamma di tre ragazzi. "Ho sempre sognato il cinema e la moda – ha raccontato – ma non pensavo di poter salire su un palco a questa età. Vincere è una sensazione fortissima". La fascia Over Senior (51-60 anni) è stata invece conquistata da Paola Cielo, 60 anni di Arzignano, imprenditrice immobiliare e madre di due figli. "Sfilare in costume a 60 anni è stata una sfida che mi ha rafforzato. Le donne non smettono mai di brillare, a qualsiasi età".

Madrina della serata l’attrice e conduttrice Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello. "La bellezza per me è armonia – ha spiegato la showgirl – ed è anche negli occhi di chi sa guardare".Tra gli ospiti della serata si sono distinti il comico Bicio, che ha portato sul palco la sua inarrestabile comicità e il cavaliere di Uomini e Donne Paolo Marzotto. "Miss reginetta over nasce per dare la possibilità anche alle belle e talentuose donne di esauduire un sogno nel cassetto – ha dichiarato Alessio Forgetta, patron dell’evento –. Siamo molto soddisfatti del concorso che anche quest’anno ci ha permesso di scoprire nuovi volti e tanti talenti senza età, da proporre ai nostri partner dello show buisness". Ora i riflettori passano alle giovanissime: 84 ragazze si contenderanno la corona di Miss Reginetta d’Italia 2025 all’Opera Beach Club, domani e sabato dalle 21.30

f.t.

