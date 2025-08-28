Parata di miss all’Operà Beach. Incoronate le tre reginette ’over’

A Riccione si è celebrata la bellezza senza età, con la finalissima di Miss reginetta d’Italia over 2025, il concorso dedicato alle donne dai 30 ai 60 anni. Sulla spiaggia dell’Operà Beach Club, davanti a pubblico e giuria, 57 splendide concorrenti hanno sfilato sotto le stelle, condotte dal presentatore Francesco Anania. Tre le corone assegnate, una per ciascuna fascia d’età.

Il titolo di Miss reginetta over junior (30-40 anni) è andato ad Anna Rossi, 39enne di Castello di Godego, mamma di tre bambini e alla guida dell’azienda di famiglia. "Non mi aspettavo di vincere – ha detto emozionata – dedico la mia corona alla mia famiglia e a mio papà, che è stato il mio primo supporter". Per la categoria over lady (41-50 anni) ha trionfato Sofia Copa, 41 anni di Piovene Rocchette, mamma di tre ragazzi. "Ho sempre sognato il cinema e la moda – ha raccontato – ma non pensavo di poter salire su un palco a questa età. Vincere è una sensazione fortissima". La fascia Over Senior (51-60 anni) è stata invece conquistata da Paola Cielo, 60 anni di Arzignano, imprenditrice immobiliare e madre di due figli. "Sfilare in costume a 60 anni è stata una sfida che mi ha rafforzato. Le donne non smettono mai di brillare, a qualsiasi età".

Madrina della serata l’attrice e conduttrice Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello. "La bellezza per me è armonia – ha spiegato la showgirl – ed è anche negli occhi di chi sa guardare".Tra gli ospiti della serata si sono distinti il comico Bicio, che ha portato sul palco la sua inarrestabile comicità e il cavaliere di Uomini e Donne Paolo Marzotto. "Miss reginetta over nasce per dare la possibilità anche alle belle e talentuose donne di esauduire un sogno nel cassetto – ha dichiarato Alessio Forgetta, patron dell’evento –. Siamo molto soddisfatti del concorso che anche quest’anno ci ha permesso di scoprire nuovi volti e tanti talenti senza età, da proporre ai nostri partner dello show buisness". Ora i riflettori passano alle giovanissime: 84 ragazze si contenderanno la corona di Miss Reginetta d’Italia 2025 all’Opera Beach Club, domani e sabato dalle 21.30

f.t.