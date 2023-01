Parata di vescovi e tappeto rosso per Anselmi

Manuel Spadazzi

Accogliete il nuovo vescovo come avete accolto me. Così monsignor Lambiasi, nella sua ultima messa, celebrata l’8 gennaio in un Duomo gremito, si è rivolto ai riminesi. "Accoglienza" è stata una delle parole più usate da Lambiasi, durante i suoi 15 anni alla guida della diocesi di Rimini. E sarà davvero grande l’accoglienza che domani Rimini riserverà al suo successore, monsignor Nicolò Anselmi. Alla celebrazione in Duomo parteciperanno una ventina di vescovi e oltre 140 sacerdoti. Prima della messa, per lui ci sarà il saluto in piazza Cavour con autorità religiose e civili. "Ai riminesi dico: abbiate pazienza con me...", ha detto Anselmi nei giorni scorsi. Impareremo a conoscerlo. E la pazienza non ci mancherà.