Parcheggi abusivi in Fiera. Trecento multe contro le macchine in divieto

Dopo i brindisi, le multe. Sono state quasi un centinaio al giorno le sanzioni fatte dai vigili, tra domenica e l’altro ieri, alle auto lasciate in sosta selvaggia nelle strade vicino alla Fiera. I controlli sono cominciati nella giornata inaugurale di Beer & food attraction, la fiera dedicata alla birra, alle bevande e alla ristorazione fuori casa, che è partita domenica ed è terminata martedì. Mentre ieri si è concluso Enada primavera, il salone (iniziato lunedì) dedicato ai giochi, slot e agli apparecchi per l’intrattenimento. Gli automobilisti più indisciplinati si sono rivelati i visitatori diretti alla fiera della birra.

Domenica gli agenti della polizia locale avevano fatto 94 multe in poche ore. I controlli si erano concentrati soprattutto lungo le vie Turchetta, Nilde Iotti e San Martino in Riparotta. Molte auto erano state lasciate in divieto lungo le strade, sulle aiuole e nelle aree verdi. Alcune ostruivano l’accesso alle case o intralciavano la circolazione. I vigili si sono mossi proprio in seguito alle segnalazioni dei residenti della zona, sempre più esasperati dal fenomeno dei parcheggi selvaggi che si ripete durante i giorni delle principali fiere. Tra lunedì e martedì gli agenti della polizia locale hanno fatto altri controlli, sempre nelle stesse zone, sanzionando altre 167 auto lasciate in divieto. E il bilancio finale è di 261 multe in tre giorni: quasi 90 al giorno.

Tra i multati, c’è chi si è arrabbiato molto. E alcuni hanno animatamente discusso con i vigili. Ma la polizia locale ha tenuto la linea dura, anche in considerazione del fatto che tanti hanno lasciato l’auto in divieto non perché non ci fossero posti disponibili nei vari parcheggi messi a disposizione da Ieg durante le fiere, ma perché non volevano pagare la tariffa per la sosta. Il malcostume non è di questi giorni. Capita spesso. Era successo anche durante i due weekend del Festiva dell’Oriente. Così come era accaduto a gennaio nei giorni del Sigep, che però richiama alla Fiera molti più visitatori. Durante il Sigep le multe erano state oltre 300.

A Palazzo Garampi non hanno più intenzione di chiudere un occhio. Tant’è che l’amministrazione comunale sta studiando, insieme alla direzione di Ieg, un sistema che ’protegga’ le vie vicino alla Fiera e possa ridurre i disagi a chi abita nella zona. Inoltre Ieg ha, tra i futuri investimenti, anche il progetto per ampliare le aree di parcheggio a disposizione dei visitatori.

