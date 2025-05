Parcheggi al porto, Imola ne prenota 118

Ruspe all’opera a Riccione per realizzare un nuovo parcheggio con centodiciotto posti auto a breve disponibili nella parte alta del porto canale. Per l’esattezza, l’infrastruttura sta per prendere corpo in viale Paolieri, a poche decine di metri dalla rotatoria tra i viali Rimini e Dei Mille, a monte del sottopassaggio ferroviario. Disponibile fino al 30 settembre, tutti i giorni dalle 8 alle 2 di notte, potrà essere utilizzato pagando tariffe contenute. Per la sosta sono infatti previsti 0,60 euro all’ora. In alternativa si potrà optare per la tariffa giornaliera di 5 euro, che consente di sostare per tempo illimitato. Come fanno sapere dal Comune "sono previste esenzioni per mezzi di soccorso e pubblici servizi, per veicoli delle pubbliche amministrazioni e mezzi al servizio di persone con disabilità, purché muniti di contrassegno, nonché utenti autorizzati con specifica deroga".

Il progetto, approvato dalla giunta, evidenzia l’amministrazione "è stato predisposto per rispondere alla diminuzione dei posti auto, avvenuta in seguito ai lavori di riqualificazione dell’area portuale, in viale Parini e in viale Bellini". I nuovi posti auto faciliteranno chi è diretto in centro e nei viali limitrofi al porto. Al momento le ruspe stanno livellando il terreno e tagliando l’erba, si provvede intanto all’installazione dell’illuminazione, della segnaletica verticale e orizzontale. Il costo dell’allestimento si aggira sui 15mila euro, contro un introito annuo di 25mila euro.

"Ringrazio la proprietà dell’area, ossia la famiglia Salvatori, per la grande collaborazione, in particolare per aver messo a disposizione l’area tramite un accordo _ commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola _. Questa infrastruttura sarà un importantissimo volano per tutte le attività dell’area portuale e del centro. Si trova infatti in un punto nevralgico della città. A fine stagione l’andamento del parcheggio ci aiuterà a fare un’analisi sui futuri sviluppi e progetti delle aree di sosta intorno all’area del porto di Riccione".

Nives Concolino