Parcheggi disabili in centro: polemica tra Carlo Rufo Spina e Ada Di Campi

Sempre più parcheggi riservati ai disabili in centro. Tanti. Troppi, secondo il consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Rufo Spina, a fronte "della carenza di posti auto dedicati ai residenti". E allora "chiedo che d’ora in avanti, per ogni nuovo parcheggio riservato a portatori d’handicap, ne sia assegnato uno anche a chi abita in centro". Una proposta che fa discutere quella lanciata da Spina qualche giorno fa, mentre si discuteva il piano degli investimenti del 2025 in terza e quinta commissione. Per dare una soluzione al problema dei parcheggi in centro il consigliere propone di "dedicare il 10 per cento degli stalli di piazza Gramsci ai residenti, eliminare a favore dei residenti alcuni posti riservati a vigili e taxi inutilizzati", per poi scagliarsi contro "la proliferazione di parcheggi per i disabili. Posti sottratti ai residenti". Per Spina la carenza di posti auto per residenti "a causa di tanti cantieri, delle nuove isole ecologiche, di 150 giorni di mercati e mercatini all’anno" è un problema serio, che Palazzo Garampi "continua a ignorare da anni".

I FURBETTI DEL PASSNon solo: "Cè un proliferazione di parcheggi riservati ai disabili. Eppure io vedo spesso che questi parcheggi vengono utilizzati da persone che hanno permessi concessi forse con troppa generosità" o che, per il consigliere, "apparentemente non presentano problemi motori...". E in ogni caso, "a fronte di ogni parcheggio dato ai disabili ne andrebbe assegnato ai residenti, sottraendolo da quelli a pagamento con strisce blu". Così "si risolverebbe anche il fenomeno dei parcheggi selvaggi in centro".

LA FURIA DI ADALe parole di Spina in commissione hanno mandato su tutte le furie Ada Di Campi, consigliera di Fratelli d’Italia, ex poliziotta ferita dalla banda della Uno Bianca mentre era in servizio. "Dissento dall’amico e collega Spina. Io sono portatrice di handicap, so bene quante battaglie abbiamo fatto per avere stalli nominali riservati a noi disabili. Non è che si guarda solo se uno è in carrozzina: ci sono tante forme di disabilità". La Di Campi replica duramente a Spina perché "mi sento personalmente dalla questione. I controlli ci sono, il Comune è molto attento".

LO SCONTRO IN AULAContro Spina anche l’assessore Juri Magrini: "Se lei, che è consigliere e avvocato, è a conoscenza di qualche furbetto del pass per disabili, deve denunciare le situazioni. Diversamente non sono cose che si dicono così, per fare del populismo". Il consigliere di Fratelli d’Italia ha corretto un po’ il tiro, ma la sostanza resta quella: "In centro troppi parcheggi per i disabili, pochi quelli per i residenti". A oggi gli stalli in centro riservati ai disabili sono (circa 1.500), compresi quelli nominali, assegnati alle persone con handicap davanti alle loro case. Sono 1.697, in tutta Rimini, i titolari di pass per disabilità. Permessi "che sono stati tutti certificati dall’Ausl", ci tiene a ribadire Magrini.