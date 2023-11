"Parcheggi e appartamenti in piazza Unità"

Parcheggi interrati e appartamenti in Paese per cambiare faccia a piazza Unità. Il progetto, al momento non è sulla carta, ma negli uffici in municipio ci stanno lavorando. Ci sono già stati contatti con almeno tre soggetti, un paio di imprese costruttrici e uno studio tecnico con alle spalle investitori, intenzionati a valutare l’ipotesi di un project financing nel cuore di Riccione Paese. Non è un mistero che la giunta Angelini voglia cambiare le carte in tavola rispetto al progetto presentato in passato dall’amministrazione Tosi. Niente più investimenti diretti da parte del Comune, ma un partenariato pubblico e privato per dare ossigeno al progetto.

"L’ipotesi è questa - premette l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Imola -. Eravamo a un buon punto prima che il Comune fosse commissariato. Abbiamo ripreso subito la pratica e i contatti una volta rientrati, per non perdere altro tempo". In municipio guardano al calendario. "Vogliamo arrivare entro il 2024 ad avere definito il progetto così da partire con i lavori nei due anni successivi". Intanto si comincia a fare i conti per capire fino a che punto un costruttore avrebbe interesse ad accollarsi milioni di euro per costruire parcheggi da lasciare in parte al pubblico. Innanzitutto la giunta è intenzionata a mettere sul piatto due milioni di euro per integrare il progetto. Al privato rimarrebbero sei milioni di euro di investimento per realizzare un grande parcheggio interrato sulla superficie di pazza Unità. Una parte degli stalli andrebbe a rotazione e una parte in vendita. Ma con i prezzi di costruzione di oggi diviene molto difficile far tornare i conti vendendo solo i posteggi interrati a disposizione. Così spunta l’idea di sfruttare un vecchio piano particolareggiato per ricavare poco più di mille metri quadrati di appartamenti da concedere al privato. Nella partita potrebbe finirci anche la palazzina dove oggi c’è un ristorante e quattordici anni fa la sede de Pd, in via Fanfulla. Oggi l’immobile è all’asta. "Ci auguriamo che l’eventuale compratore sia disposto a confrontarsi con l’amministrazione vista la posizione strategica dell’immobile" puntualizza l’assessore Imola.

Questo è il piano per arrivare a realizzare un’opera definita strategica che vuole cambiare volto al Paese. La realizzazione della piazza dovrà portare a una revisione degli spazi del mercato settimanale. "La fase più complicata - chiude l’assessore - sarà nelle fasi di realizzazione dell’opera, ma stiamo già pensando a come minimizzare l’impatto senza far spostare altrove le bancarelle".

Andrea Oliva