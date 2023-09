Parcheggi e strade per la zona artigianale

Una grande lottizzazione ad opera di alcuni privati come Gruppo Reggini e Fom, sta cambiando volto ad un’ampia fetta dell’area artigianale di Cattolica, in via Toscanini, al confine con San Giovanni in Marignano. Oltre 100.000 metri quadrati di area sono coinvolti dall’ampliamento di tali aziende che stanno realizzando nuovi lotti e nuove infrastrutture ma con alcuni servizi destinati pure al Comune di Cattolica e dunque al pubblico in ambito di oneri di urbanizzazione. "La città ci guadagnerà una nuova strada che collegherà proprio via Toscanini con via Mercadante – confermano i tecnici comunali – quindi poi vi saranno asfalti, marciapiedi ed illuminazione e soprattutto 250 nuovi posti auto a disposizione della collettività e delle attività dell’area artigianale stessa. Ma è prevista pure un’ampia rotatoria che collegherà la nuova strada alla via Toscanini e certamente migliorerà la viabilità complessiva".

Da mesi cittadini ed operatori osservano l’ampia recinzione con ruspe e operai all’opera, con sbancamenti di terra e tanto altro. "Ci verranno ceduti, grazie all’intervento dei privati, anche circa 16.000 metri quadrati di verde con una vasca di laminazione, che arricchiranno l’area e miglioreranno l’aspetto ecologico di tutto il quartiere _ confermano i tecnici comunali _ si tratterà di un’ampia urbanizzazione dove il 60% resterà di proprietà privata, al Gruppo Reggini e all’azienda Fom, mentre il restante sarà di proprietà pubblica e sarà di fatto adeguato ad una piena espansione dell’area artigianale cattolichina".

Un ampliamento importante, dunque, che porterà nuovi posti di lavoro ma anche arredi, viabilità e nuovi parcheggi in una zona di confine tra Cattolica e San Giovanni molto importante. La lottizzazione è delimitata a monte da via Luciona che poi si interseca con via Toscanini e via Toscana ed è molto ampia. Da ricordare nel caso di FOM Industrie che l’azienda ha festeggiato i suoi primi 50 anni (1972-2022) ed ora raddoppia superfici e stabilimento. Il Carlino ha già parlato di tale azienda leader a livello mondiale negli impianti per il taglio e la lavorazione dell’alluminio, grazie ad un sempre più elevato contenuto tecnologico basato su affidabilità, sicurezza e continua ricerca. Dal 1972, anno di fondazione, l’azienda ha conosciuto uno sviluppo sempre crescente arrivando agli attuali 360 dipendenti circa ed a 20.000 metri quadrati di estensione come superficie produttiva nella sede centrale di Cattolica in via Mercadante. Ma ora questi spazi non bastano più ed è in corso, appunto, l’intervento di ampliamento.

Luca Pizzagalli