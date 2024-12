Parcheggi, ecco le tariffe 2025. Strisce blu anche nella zona sud

Le tariffe dei parcheggi non custoditi e delle aree con parcometri restano invariate, ma nelle aree Ceschina della zona sud arrivano le strisce blu a prezzo agevolato. Il tutto è previsto dalle delibere approvate dalla giunta che ha previsto di incassare

2.100.000 euro da usare per migliorare la viabilità e per la manutenzione delle infrastrutture. Fontanelle. Già dallo scorso anno il Comune intendeva attivare i parcheggi a pagamento in alcune zone a mare di viale Torino, ossia quelle davanti ai bagni 23, 26, 31, 32, 33 e 34. Per questi posti auto e per quelli esistenti nei dintorni è concessa un’opzione agevolata di abbonamento stagionale a 150 euro. Sarà valida dal primo giugno al 15 settembre. Stessa agevolazione, in questo caso confermata, per gli stalli sul lato monte di viale Torino dal confine con il comune di Misano Adriatico fino a viale San Gallo e viale Vespucci, angolo viale Giovanni da Verazzano. Ogni attività commerciale della zona potrà richiedere fino a due abbonamenti stagionali. Le tariffe orarie applicate a tutti restano invariate: 0,60 euro all’ora, con un massimo giornaliero di 3 euro. Non sono infatti previsti limiti di tempo per la sosta.

Secondo quanto riportato dalla stessa delibera, nel resto della città gli abbonamenti per le aree in superficie saranno disponibili a 400 euro nel periodo estivo, ossia dal 18 aprile al 30 settembre, e a 30 euro al mese da ottobre a marzo, mentre l’abbonamento annuale costerà 580 euro. Per i parcheggi interrati, come il piano uno del palacongressi e quelli della stazione, dei piazzali Curiel e Azzarita, le tariffe saranno di 500 euro per l’abbonamento estivo, 30 euro mensili per il periodo invernale e 680 per l’abbonamento annuale. Confermate le tariffe dei precedenti anni, come pure le modalità d’uso dei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi, incluso quelli dei piazzali Toscanini, Marchetti, residence Savioli e Tulipano, nonché il Volta, operativi dal 18 aprile al 30 settembre 2025, tranne l’ultimo che anticiperà la chiusura al 21 settembre per l’apertura della scuola.

Il secondo piano del parcheggio San Martino sarà disponibile tutto l’anno con abbonamenti annuali e stagionali. Non mancano gli incentivi per gli abbonamenti, comprandone dieci se ne riceverà uno gratis, con quindici i gratuiti saranno due e così via. Altro particolare: i residenti dei viali Ceccarini e Dante potranno beneficiare di abbonamenti gratuiti durante eventi che comportano la chiusura del traffico, come accade durante le feste natalizie, pasquali o d’estate. Per particolari eventi saranno disponibili grattini giornalieri scontati a 10 euro.

Nives Concolino