Parcheggi gratuiti. Ma solo in centro

Arrivano i parcheggi gratuiti durante le festività natalizie, ma Confcommercio, che aveva presentato la richiesta in municipio, non stappa la bottiglia. La giunta ha deciso di togliere il pagamento dalle strisce blu in alcune zone della città in determinati periodi nel mese di dicembre. Il parcheggio a costo zero ci sarà nelle giornate dal lunedì al giovedì dall’11 al 14 dicembre, dal 18 al 21, e ancora il 27 e 28 dicembre e dal 2 al 4 gennaio. La gratuità non riguarderà tutta la città, ma solo alcune zone a ridosso dell’isola pedonale. Si tratta delle aree delimitate dalle strisce blu di piazzale Curiel, esclusivamente nel primo piano del parcheggio interrato, viale Catullo nel tratto compreso tra viale Ceccarini e viale Giusti, in piazzale XXV Aprile e viale Corridoni nel tratto tra viale Molari e il civico n. 4N. Chi aveva fatto abbonamenti per la sosta validi in quelle zone, non sarà beffato. Infatti dal municipio spiegano che "sono previste formule di validazione degli abbonamenti per i 13 giorni non utilizzati". Il provvedimento della giunta incontra solo parzialmente il gradimento di Confcommercio. ""Apprezziamo che il Comune ci abbia ascoltato – premette Alfredo Rastelli –. Ma la nostra richiesta teneva in considerazione tutta la città, con i suoi diversi assi commerciali, e non solo alcune aree a ridosso del centro".