"Parcheggi gratuiti per evitare le chiusure"

Passato Halloween a far paura ai commercianti di viale Ceccarini sono i prossimi mesi. Il cantiere continua a spaventare. "Certamente la preoccupazione c’è – premette Maurizio Metto, presidente del consorzio di viale Ceccarini –. Come ci sono attività che stanno valutando se e in che modo tenere aperto nei prossimi mesi, visto l’impatto che le lavorazioni e la parte di viale occupata dal cantiere potrebbero avere". Proprio per questo il Consorzio chiede uno sforzo in più al Comune. "In passato, a ridosso delle festività, venivano fatte politiche ad hoc sui parcheggi, con scontistiche che riguardavano il piano interrato del Curiel, in determinate giornate e orari. Penso non solo che sarebbe opportuno replicare un’iniziativa del genere, ma anche ampliarla".

Proporre una scontistica importante o una gratuità sui parcheggi a ridosso dell’area centrale in forme ampliate rispetto al passato "sarebbe un’iniziativa auspicabile". Un segnale che il Consorzio chiede ora al Comune, e che potrebbe indirizzare le scelte dei commercianti e delle monomarche nel prossimo periodoi.

I primi mesi dell’autunno restano critici per il commercio e senza un quadro chiaro dei possibili incentivi su cui contare nel proseguo dell’anno e nella parte iniziale del 2026, il timore è che le incertezze possano prendere il sopravvento, portando a chiusure e luci spente. Il cantiere è diviso in due stralci. Il primo è già partito e coinvolge una prima parte del viale lato mare. In gennaio verrà cantierizzata anche la seconda parte fino ad arrivare al gazebo all’incrocio con viale Dante. Dopo avere ottenuto un taglio netto del 50% al costo della Tari, la tassa sui rifiuti, il Consorzio chiede la medesima cosa per i parcheggi in centro. Ma non è finita qui. "Avevamo chiesto la possibilità di attivare un servizio di vigilanza nella zona del cantiere per evitare brutte sorprese. La stessa amministrazione comunale – prosegue Metto – aveva accolto la richiesta dicendo che sarebbe stato realizzato. È passato circa un mese dalla partenza dei lavori, ma ad oggi, che ci risulti, un servizio di vigilanza ancora non c’è".

Quanto accaduto nell’isola pedonale venerdì sera, con l’accoltellamento di un ragazzino minorenne durante una rissa tra gruppi di giovanissimi, ha alzato il livello di allerta da parte del Consorzio. "Anche alla luce di questi fatti, speriamo che il servizio di vigilanza in zona possa partire il prima possibile".

Andrea Oliva