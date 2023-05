Parcheggi per i motorini Via al riposizionamento

Nuova segnaletica orizzontale in diverse zone della città ma soprattutto arrivano i nuovi posti per scooter e motorini in zona a mare. Rifacimenti di segnaletica già effettuati in via Mazzini, Emilia-Romagna, Del Prete, Carducci e vie traverse, Mancini, Dottor Ferri, Pisacane, Corridoni, Matteotti, Allende, Ferrara, Fiume, Morganti. "In particolare, si è proceduto a rifare tutti gli attraversamenti pedonali, le aree di arresto, i segnali di precedenza e tutta la restante segnaletica orizzontale – spiega l’amministrazione comunale – gli interventi sono stati realizzati principalmente durante orari notturni, per evitare intralci alla circolazione giornaliera". Ma ecco anche: "Per quel che riguarda l’area del nuovo lungomare Rasi Spinelli, è in programma per la prossima settimana la predisposizione della definitiva segnaletica verticale, nonché il riposizionamento degli stalli per i motocicli nelle vie Belvedere, Risorgimento, Volta, Pellico e Rossini e la contemporanea implementazione delle strisce blu in via Volta, Don Minzoni (da via Verdi al Porto) e in via Verdi".

L’amministrazione poi entra nel dettaglio: "Per quanto riguarda il rifacimento degli stalli si è deciso di realizzarli successivamente ai ponti primaverili ed alla festa dei fiori per evitare che con i divieti di posteggio si creassero problemi di traffico. L’intervento permetterà il posizionamento di circa 320 stalli di motorini, che erano stati eliminati dal progetto del nuovo lungomare con l’aumento di circa 30 posteggi blu, tra via Volta, via Verdi e via Don Minzoni". Nuove regole anche per la sosta di auto e bus: "Voglio in particolar modo sottolineare ancora una volta – ribadisce l’assessora Claudia Gabellini – che sul lungomare Rasi Spinelli non è più possibile parcheggiare e il rifacimento della corretta segnaletica verticale permetterà anche la possibilità di rimozione forzata di tutti i veicoli in divieto. Al fine di garantire un presidio costante in quest’area abbiamo deciso di posizionare in una delle due parti del pop up situato nella parte centrale del lungomare, una postazione della Polizia Municipale. Infine ricordo che nei ’kiss and ride’ sarà prevista la sosta per un massimo di 15 minuti e solo per le operazioni di carico-scarico di persone, valigie e merci. Infine i fornitori dovranno rispettare gli orari stabiliti dall’ordinanza già in vigore, che verrà implementata con la restrizione oraria di 15 minuti".

Luca Pizzagalli