Parcheggi per il centro. Via ai lavori nell’area Fox, 100 posti entro novembre

Un parcheggio per Natale a ridosso dell’arco d’Augusto. Eppur si muove l’area Fox a ridosso di via Circonvallazione meridionale, dopo mesi di silenzio. Negli ultimi giorni si sono viste le macchine e gli operai per bonificare le aree già in passato adibite alla sosta. In quest’area avrebbe dovuto sorgere un parcheggio interrato da circa 330 posti con in superficie una struttura commerciale di dimensioni medio piccole. Coop Alleanza, il soggetto attuatore dell’accordo siglato con il Comune, non ha mai dato il via ai lavori. Ma l’interesse pubblico del progetto, ovvero i parcheggi a disposizione della zona del centro storico, rischiava di venir meno se il privato non fosse partito con il cantiere. Il faccia a faccia con il Comune procede ormai da tempo, da quando la realizzazione del maxi progetto si era bloccata per le difficoltà del soggetto attuatore di procedere con l’opera. L’accordo trovato successivamente prevedeva, da parte del titolare dell’area, la sistemazione della stessa per farne un parcheggio in superficie, in attesa di tempi migliori per dare il via al cantiere vero e proprio. Ma anche in questo caso le date previste dal municipio non sono state rispettate, e in settembre la superficie continuava a mostrarsi abbandonata. Dal Comune era arrivato un sollecito. Infine la fumata bianca lunedì scorso quando il titolare delle aree ha presentato la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), necessaria all’avvio dei lavori. Il giorno dopo la giunta ha approvato la delibera propedeutica alla realizzazione da parte di Coop Alleanza del parcheggio temporaneo da realizzarsi all’ex area Fox.

Quella del parcheggio in superficie è una soluzione temporanea chiesta dall’amministrazione comunale dopo avere saputo che Coop Allenza ha sospeso momentaneamente il progetto di riqualificazione complessiva dell’area. L’area di sosta i cui lavori sono partiti in questi giorni consente di non vedere decadere l’interesse pubblico alla base dell’accordo di pianificazione urbanistico.

Tuttavia non verrà dedicata alla sosta l’intera superficie dell’Area Fox, ma solo una parte. L’intervento di bonifica e asfaltatura avverrà nelle zone che già in passato accoglievano le auto in sosta, per un totale di circa un centinaio di posti disponibili tra alcune settimane, entro novembre.

