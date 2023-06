Parcheggi ’privatizzati’: residenti sulle barricate

A Igea Marina è scontro tra i cittadini per alcuni stalli auto, resi privati, in zona Belvedere, dietro via Aldo Moro. L’arrivo dei paletti rossi, che delimitano alcuni stalli privati, sta facendo infuriare molti residenti. Gli spazi auto sembra siano riservati a un hotel. "Se si tratta di stalli privati devono essere contrassegnati – dicono alcuni residenti – sembrano quasi abusivi. Servono i cartelli per identificare il proprietario privati di quei parcheggi, che prima erano liberi per tutti. Al momento non c’è nulla". Sui social la ‘tempesta’ di commenti ha visto la risposta dell’assessore allo sviluppo, Flaviana Merida Grillo: "Si tratta di stalli in permuta di quelli sottratti a un hotel della zona piazza Alda Merini, tutto stipulato con accordo convenzionato e una delibera comunale. Questa operazione ha permesso di evitare che piazza Alda Merini diventasse un parcheggio con soste selvagge, dopo i lavori di riqualificazione. In questo modo abbiamo dato decoro a quell’area".

Per il problema dei cartelli la Grillo ribatte che sarà risolto entro qualche giorno: "I parcheggi con paletti rossi in zona Belvedere saranno presto verniciati di giallo. Già entro la metà della prossima settimana". Ma il consigliere Alessandro Berardi (Civici per BIM) vuole vederci chiaro e annuncia di voler portare il caso in consiglio comunale: "Chiederò con un’interrogazione i motivi di questa scelta nella prossima seduta. I parcheggi in piazza Alda Merini erano pubblici o privati? Mi sorge un dubbio. Quella dovrebbe essere un’area pubblica. Se le soste auto fossero state di un privato, gestite cioè da quel solo hotel di Igea Marina che cita la Grillo, vuol dire che il Comune li avrebbe espropriati e pertanto, come contropartita, potrebbe aver ceduto i parcheggi in questione. Se erano invece degli spazi pubblici, chiederei il perché la cittadinanza sia stata scippata di un bene pubblico, ora in un’altra zona, a vantaggio esclusivo di un privato. Vorrei proprio conoscere la verità. Come sempre l’amministrazione agisce senza interpellare nessuno. Anche se si tratta di pochi parcheggi, certe decisioni andrebbero prese in accordo con i residenti".

Rita Celli