Parcheggi ’rosa’ per le donne incinta: c’è l’ok del consiglio

Parcheggi rosa a Bellaria: via libera all’unanimità dal consiglio comunale. è stata approvata la proposta presentata dal consigliere di opposizione Alessandro Berardi (Civici per Bim), il quale lamentava l’assenza di "stalli rosa per le donne in gravidanza e le famiglie con figli neonati". "Una città come la nostra non può restare al palo – aveva lamentato il consigliere Berardi su queste colonne – Ovunque ci si mobilita per rimodulare le aree di sosta e dare supporto a donne e famiglie. È il momento di farlo anche da noi. Si dovrebbe partire dalla riqualificazione di via Panzini, appena conclusa". Rimangono da specificare, al momento, i tempi per realizzarei nuovi ’stalli rosa’ a Bellaria.