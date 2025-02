Parcheggi rubati ai disabili. Stangati i furbetti: oltre 400 multe: "Più controlli contro gli incivili"

"Ma veramente mi fate la multa? Ho lasciato la macchina qui solo per dieci minuti...". È il ritornello con cui tanti hanno provato a giustificarsi, quando hanno trovato gli agenti della polizia locale impegnati a fare le multe alle loro auto parcheggiate nei posti riservati ai disabili, in centro storico e non solo. Un malcostume che anche qui a Rimini, purtroppo, non conosce freni. Nel 2024 le sanzioni contro i furbetti della sosta che parcheggiano negli stalli per i disabili (pur non avendone diritto) sono aumentate, e non di poco. L’anno scorso le multe fatte dai vigili sono state 406, 86 in più rispetto all’anno precedente. "E in questi mesi abbiamo potenziato ancora di più i controlli – assicura l’assessore alla polizia locale Juri Magrini – Lasciare l’auto in uno stallo riservato ai disabili non è soltanto un grave violazione, ma un atto di inciviltà che non può essere in alcuno modo tollerato".

La guerra ai furbetti della sosta, nel 2024, ha fatto parecchie vittime. Il forte aumento delle sanzioni, 406 contro le 320 elevate nel 2023, "riflette il forte impegno della nostra amministrazione nel perseguire dei comportamenti che non solo danneggiano l’ordine pubblico, ma anche i diritti delle persone con disabilità". Per questo "non abbasseremo mai la guardia nel combattere la sosta abusiva sui posti riservati ai disabili – continua Magrini – L’incremento delle sanzioni è solo una delle azioni messe in campo, ma è anche un segnale chiaro a chi pensa che queste infrazioni cosìì odiose possano ancora passare inosservate... È nostro dovere garantire l’accessibilità a tutti, continueremo a punire con fermezza chi non rispetta le regole. La sosta sui posti riservati alle persone disabili è un atto di civiltà e rispetto".

Una linea dura che trova un sostegno bipartisan. A cominciare da Ada Di Campi, l’ex poliziotta ferita dalla banda della Uno bianca e consigliera di Fratelli d’Italia. "L’avevo già detto tempo fa durante una commissione e lo ribadisco. Ben vengano i controlli serrati della polizia locale contro chi parcheggia abusivamente l’auto nei posti riservati ai disabili. Anzi, sarei contenta se i vigili ne facessero ancora di più". Con le recenti modifiche al codice della strada, ora chi commette questa infrazione viene punito con una multa più salata. Per la sosta abusiva nei parcheggi riservati ai disabili la multa adesso ammonta a 330 euro, contro i 165 del passato.

Manuel Spadazzi