"Parcheggi, sicurezza, incentivi. Il nostro piano per aiutare i negozi"

Gli affitti alle stelle. La carenza di parcheggi in centro. La questione della sicurezza. Tanti i problemi sollevati da associazioni e operatori all’incontro con il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore Luca Paganelli, sul futuro del commercio a Santarcangelo. Era il primo vero faccia a faccia con i titolari di negozi e locali, da quando si è insediata la nuova giunta. Paganelli si è presentato all’incontro con una serie di azioni e progetti concreti. Un vero e proprio piano per il rilancio del commercio, "che soffre anche a Santarcangelo", anche se "la nostra città regge meglio di altre". Un piano che prevede più parcheggi, il miglioramento della viabilità e della raggiungibilità (anche delle stesse aree di sosta) e ancora incentivi e sgravi mirati, interventi di riqualificazione urbana, azioni di promozione e di marketing per il commercio e il turismo. "Abbiamo obiettivi importanti – assicura Paganelli – C’è tanto da lavorare e forse non riusciremo a fare tutto. Ma da parte nostra ci sarà il massimo impegno, a partire dai fondi che riusciremo a intercettare con la nuova legge regionale sugli hub urbani". Il faccia a faccia tenutosi venerdì "è stato soltanto il primo e ringrazio tutti i commercianti che hanno partecipato, discutendo con noi criticità, problemi e proposte". Paganelli promette: "Il tavolo dedicato al commercio diventerà permanente e ci servirà a sviluppare insieme strategie e interventi". Ma sui temi caldi come il progetto di raddoppiare il ’Francolini’ realizzando un nuovo parcheggio interrato, né Sacchetti né Paganelli si sbilanciano. "Durante l’incontro – spiega Alex Bertozzi, presidente di ’Città viva’ (l’associazione delle attività del centro) – sono stati toccati temi fondamentali come la questione parcheggi, il caro-affitti, gli eventi, gli arredi urbani. è stato un confronto costruttivo e ora ci auguriamo che le parole si traducano in azioni concrete a sostegno del commercio. Per questo, speriamo che quello di venerdì sia stato solo il primo di una serie di incontri sul commercio a Santarcangelo".