"Parcheggi, subito dei silos in superficie"

Più parcheggi, magari con silos in superficie, su aree che sorgono nei pressi del centro, più sicurezza con street tutor e forze dell’ordine in grado di arginare atti vandalici e balordi ma anche più illuminazione, arredi e più eventi spalmati pure nei mesi invernali. Martedì sera al Palazzo del Turismo, si è svolto l’ interessante incontro promosso dal Comitato Centro, dal tema ’Operatori Economici al Centro’, che ha visto l’adesione dei commercianti delle attività presenti in centro e centro storico, dei rappresentanti di categoria e la presenza del vice Sindaco ed Assessore alle Attività Economiche Alessando Belluzzi. L’occasione ha visto pure le dimissioni da presidente di Federico Cerri, per motivi di studio, e la nomina della nuova presidente del Comitato Centro Elisabetta Bartolucci architetto, moderatrice della serata.

"Abbiamo vissuto un momento di ascolto delle esigenze del centro, di confronto costruttivo e propositivo sulle tematiche emerse – spiega Elisabetta Bartolucci – quali, l’importanza di fare rete tra le attività in un clima di condivisione di idee e intenti". Ed ecco le priorità: "Si è affrontato il tema dei parcheggi delle auto, per agevolare un commercio di prossimità con proposte di aree utili da destinarsi e dei parcheggi dei motocicli per l’estate – dice la neopresidente – tematica quella dei parcheggi, legata al piano della viabilità ed al futuro PUT, con l’attesa della relazione sullo studio della mobilità da parte della Società Decisio, professionisti del settore mobilità. Pensiamo anche alla possibilità di parcheggi multipiano, con silos in prossimità del centro. Ed ancora:il decoro e l’illuminazione delle vie e delle attività, la sicurezza poi innanzitutto in estate come in inverno. La manutenzione del verde e la potatura delle alberature, la pulizia del lungomare, che si annuncia davvero una novità".

Ed anche il pensiero è andato ad un centro più allargato:"Abbiamo parlato dell’integrazione delle vie limitrofe all’asse principale con segnaletica, eventi ed allestimenti, per una visione di città unita – ha concluso l’architetto Bartolucci – vie con attività storiche e di riferimento quali: Viale Matteotti, Via Curiel, Via Risorgimento-Via G. Marconi, Via Cattaneo con le Logge e Piazza Mercato. Vogliamo poi destagionalizzare creando un luogo di qualità, un centro città aperto tutto l’anno unendo eventi di intrattenimento e cultura".

Luca Pizzagalli