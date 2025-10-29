Parcheggi, taglio alle tariffe in Paese

Per incentivare il commercio a Riccione Paese, il Comune su richiesta degli operatori e dei residenti mette in atto una serie di agevolazioni per la sosta dei veicoli. Drastico taglio sul ticket per la prima ora di parcheggio, che da ora in avanti costerà 10 centesimi. Dalla seconda in poi non si andrà oltre i 60. Abbonamenti agevolati per gli stalli di piazza Unità, che venerdì ospita il mercato settimanale. Vale anche per i parcometri, installati da settimane, ma attivi da oggi, a partire da piazzale Amendola. Già approvato dalla giunta il pacchetto di agevolazioni sulle tariffe. Come riportano gli amministratori, il fine è quello di "favorire l’accesso al vecchio borgo, sostenendo il commercio di vicinato, ossia le botteghe, a beneficio di chi vive e lavora in zona". Una soluzione, in sintesi, messa in campo senza penalizzare la rotazione dei posti auto destinati a chi ogni giorno frequenta quest’area. Come sempre sono esenti dal pagamento i mezzi degli enti pubblici, di soccorso e quelli usati da invalidi muniti di contrassegno. Ecco nei dettagli le agevolazioni che riguardano 133 posti auto, dei quali 64 in piazza Unità, 31 in piazzale Amendola, 25 su corso Fratelli Cervi nel tratto tra i viali Scesa e Ruffini, e 13 sul lato Rimini di viale Mogadiscio. In questi stalli la sosta per la prima ora è di 10 centesimi, dalla seconda in poi se ne pagheranno 60, fino a un massimo di cinque ore. Il provvedimento resta invariato dal primo ottobre a Pasqua, dalle 8 alle 20, e da Pasqua al 30 settembre, dalle 8 alle 24. Secondo l’amministrazione con questo sistema si favorirà la sosta breve, dunque la rotazione e l’accesso al centro storico. Sempre con l’intento di favorire il commercio, il Comune ha previsto degli abbonamenti agevolati per parcheggiare in piazza Unità. Sono riservati ai residenti, titolari di attività del Paese e loro dipendenti. Il costo per il periodo estivo, da Pasqua al 30 settembre è di 70 euro, stessa cifra per il periodo compreso dal primo ottobre al 31 marzo, vale a dire 140 euro all’anno, prezzo ben più contenuto rispetto all’abbonamento libero del momento in tutta la città, disponibile a 400 euro d’estate e 180 d’inverno. Nel borgo, dov’è ancora in atto il braccio di ferro sull’isola pedonale nel tratto centrale di corso Fratelli Cervi, le nuove misure vengono adottate da questa settimana. Lo confermano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Mobilità, Simone Imola che commentano: "Con questo provvedimento diamo una risposta concreta alle richieste avanzate soprattutto dal Comitato Riccione Paese, residenti e commercianti. Le agevolazioni sono un tangibile gesto di attenzione nei confronti di chi vive e lavora nel centro storico".

Nives Concolino