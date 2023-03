Parcheggi, Uguccioni risponde alle critiche "I problemi? Colpa dell’amministrazione Gennari"

Non è piaciuto, all’amministrazione comunale di Cattolica, l’attacco delle opposizioni sul tema parcheggi. Specie le parole dell’ex sindaco Gennari, coordinatore provinciale dei 5 Stelle. Ora il centrosinistra risponde per le rime: "Dopo aver demolito gli spazi per le giostre e le macchinine ai giardini De Amicis ed il negozio di collanine affianco al Kursaal, senza aver trovato un’adeguata sistemazione – ribadisce Alessandro Uguccioni, assessore ai Lavori Pubblici – scaricando sulla nostra amministrazione il peso di risolvere i problemi da loro creati, ora leggo che i 5 Stelle lamentano la mancanza di parcheggi in zona mare. Loro hanno tolto tutti i parcheggi in zona mare e oggi si accorgono del fatto che non ci sono più parcheggi in zona mare, siamo al ridicolo". Ed ancora: "Loro hanno stravolto il lungomare prima di fare il piano spiaggia – continua Uguccioni – hanno tolto tutti i parcheggi per biciclette, motorini e macchine senza prima aver creato un posto adeguato per posteggiare. L’unico parcheggio vicino al lungomare non era neanche collegato da una rete pedonale decente (vedi lo stato dei marciapiedi di via Verdi), l’unica loro fortuna è stata di aver perso le elezioni". Dunque, continua il dibattito politico a Cattolica su un tema molto sentito come quello dei parcheggi. Nelle prossime settimane, con l’arrivo del caldo, si continuerà a discutere. Nella speranza che i disagi siano contenuti.