Parcheggio a ridosso dell’Arco d’Augusto Lavori fermi, il Comune: "Ripulite la zona"

"Va ripristinato il decoro nell’area Fox". L’assessore Roberta Frisoni ha sollecitato Coop, il soggetto che dovrebbe realizzare 330 posti auto con una struttura commerciale di vendita in superficie nell’area a ridosso di via Circonvallazione meridionale, vicina all’Arco d’Augusto. Il condizionale è d’obbligo perché dopo una partenza falsa dettata dall’aumento smisurato del costo dell’opera per il caro prezzi delle materie prime, entro febbraio si sarebbero dovute rivedere le ruspe. Invece niente. Il consigliere di FdI Gioenzo Renzi ha chiesto spiegazioni, e l’assessore ha spiegato che "abbiamo sollecitato il privato a ripristinare il decoro dell’area di cantiere, e comunicare quanto prima la data di ripresa dei lavori che sono stati interrotti a causa di avvicendamenti delle ditte esecutrici".