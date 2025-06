Parcheggio ‘aperto’ arriva McDonald’s

Si sblocca la pratica del McDonald’s. La nuova struttura della catena di fast food è sbarcata a Riccione dove ha terminato i lavori per un nuovo pubblico esercizio in zona San Lorenzo, a ridosso della rotatoria delle Vele. La struttura è stata completata da settimane, ma c’era un ostacolo riguardante l’utilizzo del parcheggio antistante. La pratica relativa alla cessione delle opere di urbanizzazione, ovvero l’area del parcheggio necessaria al funzionamento dell’attività del McDonald’s, si è sboccata a inizio settimana dopo che nei primi giorni del mese si erano svolte le verifiche tecniche di collaudo. A questo punto non resta che attendere il taglio del nastro che potrebbe avvenire tra la fine del mese e l’inizio di luglio. Poi sarà un ritorno per la grande ‘M’ che mancava dalla città da diversi anni dopo le esperienze sulla statale e in viale Ceccarini.