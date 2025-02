Parcheggio dell’ospedale Ceccarini. Via i lavori per 84 nuovi posti auto

Al nastro di partenza il nuovo parcheggio pubblico con 84 nuovi posti auto a servizio dell’ospedale di Riccione. I lavori, che seguono l’accordo formalmente sottoscritto dall’Ausl e dal Comune martedì scorso, partiranno a metà febbraio. Nel frattempo è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo dell’opera che prevede anche il rifacimento e l’ampliamento del marciapiede di viale Frosinone, dove verrà realizzata una pista ciclabile monodirezionale protetta. Tutti i percorsi pedonali saranno collegati al parcheggio e al Ceccarini con l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Comune che si farà carico dei lavori del parcheggio pubblico, della segnaletica stradale e, in un secondo momento della regolamentazione della sosta, prevede pure una nuova illuminazione pubblica, la piantumazione di alberature con impianto di irrigazione, gli allacciamenti ai pubblici esercizi e l’installazione di quattro parcometri. Il parcheggio si estenderà su circa 2.850 metri quadri e riserverà nove degli 84 posti alle persone con disabilità, due saranno rosa per donne in gravidanza o con bambini al seguito fino a 12 mesi e altri due per veicoli elettrici con stazione di ricarica. Sotto la tettoia si ricaveranno posti per una ventina di cicli e motocicli. "Durante il cantiere si potrà posteggiare l’auto gratuitamente nel parcheggio della Coop, in via Berlinguer 3" fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola.

Nives Concolino