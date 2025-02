Parcheggio dell’ospedale, proteste per il taglio dei pini

"Come associazioni ambientaliste non abbiamo per niente condiviso il taglio dei pini in zona ospedale, ancora per far posto alle auto". Ad abbattimenti fatti, alzano la voce gli ambientalisti, dopo essere stati tirati per la giacchetta dalle civiche di centrodestra da Azione per Riccione. Per far partire i lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio all’ospedale sono stati abbattuti otto pini lungo via Frosinone. "Non siamo stati neppure informati di questo progetto, partito incredibilmente proprio quando stavamo discutendo con l’assessore Andruccioli delle norme del nuovo Regolamento del verde", dicono Salute&Ambiente Riccione, dnA Rimini, Fiab Ambiente Rimini, Fondazione Cetacea, L’Umana Dimora, Wwf Rimini. "La riqualificazione del parcheggio doveva perciò avvenire - riprendono le associazioni ambientaliste -, con una progettazione lungimirante che tenesse conto delle piante sane presenti, valorizzandone la presenza e non radendole al suolo, con costi economici non indifferenti fra abbattimento, reimpianto e sistema di irrigazione". Ma c’è dell’altro. Qualche dubbio comincia a serpeggiare anche sul grande pino crollato in via dei Mille, durante i lavori di rifacimento dei marciapiedi. "Ci hanno sorpresi le modalità di intervento in via dei Mille, con il solito pesante ricorso all’uso di cemento ed asfalto, invece dell’utilizzo di materiali drenanti, e con scavi e tagli di radici tali da mettere a rischio la stabilità dei pini".