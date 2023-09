Parcheggio fantasma all’area Fox: cantiere ancora al palo

Settembre è agli sgoccioli, ma del parcheggio promesso neanche l’ombra. Parliamo di quello – provvisorio – previsto all’area Fox, dove la Coop dovrebbe costruire un nuovo supermercato e anche un parcheggio multipiano da oltre 330 posti. Un progetto fermo al palo, a causa dei problemi avuti dalla Coop con le ditte a cui aveva affidato i lavori. Vista la situazione, il Comune aveva stretto un accordo con Coop ottenendo l’impegno di realizzare almeno un parcheggio provvisorio da 100 posti. Che a Rimini, si sa, farebbero comodo come il pane. La Coop si era impegnata a realizzarlo già entro primavera, ma poi i tempi si erano dilatati. La nuova scadenza fissata da Palazzo Garampi per il parcheggio provvisoria era il mese di settembre. Ma basta passarci, lì davanti, per rendersi conto che la situazione non è cambiata.

Dopo la diffida del Comune, un mese fa la Coop si è limitata a ripulire l’area da erbacce, rifiuti e materiali di deposito. Un’operazione ’imposta’ dall’amministrazione per riportare un po’ di decoro nell’area. Palazzo Garampi ha di nuovo sollecitato la realizzazione del parcheggio provvisorio, ma si andrà per le lunghe. L’ultima promessa della Coop è di partire con i lavori nel giro di alcune settimane. Il Comune ha intimato alla Coop di procedere con i lavori in tempi brevi: il parcheggio provvisorio dovrà essere pronto entro novembre o comunque prima delle festività natalizie. I tempi saranno rispettati? Dopo la prima diffida, Palazzo Garampi ha messo Coop alle strette. "Se non manterranno le promesse – fanno capire dal Comune – ci tuteleremo nelle sedi opportune".

L’altro rebus da risolvere resta l’intervento definitivo. Dopo le vicessitudini con le aziende che avrebbero dovuto realizzare supermercato e parcheggio multipiano, la Coop sta rivedendo tutto il progetto. E quello definitivo deve essere ancora presentato al Comune. L’amministrazione e tanti riminesi ci contano sul nuovo parcheggio.

Manuel Spadazzi