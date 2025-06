Parcheggio finito male: cade con l’auto nel dirupo e rimane incastrata

Avrebbe potuto essere una tragedia. E, invece, fortunatamente si è tramutata in un miracolo. È questo il climax della disavventura capitata ieri all’ora di pranzo a una ragazza di 27 anni in località Ca’ Dolcetti a San Leo. Lì dove la giovane, una volta parcheggiata l’automobile a casa, in una zona in forte pendenza, è finita in una scarpata, rimanendo incastrata nella parte posteriore della stessa macchina come conseguenza di un probabile disperato tentativo di arrestare a spinta l’inesorabile discesa della vettura.

Tutto è cominciato quando, dopo aver parcheggiato in pendenza, la 27enne del posto ha visto l’auto cominciare una lenta discesa verso la scarpata vicina. A quel punto, accorgendosi del movimento, la ragazza ha cercato di frapporsi tra il veicolo e la forza di gravità. Così la 27enne è rimasta incastrata tra la parte posteriore della sua macchina e il burrone dove è caduta. Sul luogo dell’incidente si è precipitato per primo il fidanzato, che ha immediatamente lanciato l’allarme per fare sopraggiungere a Ca’ Dolcetti la macchina dei soccorsi al gran completo. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di San Leo, il personale sanitario del 118 con l’elisoccorso e i vigili del fuoco con tanto di autogru per soccorrere la giovane e recuperare l’automobile dal burrone in cui era finita. Per tutta la durata dell’intervento un brigadiere dei carabinieri è rimasto accanto alla 27enne e le ha tenuto stretta la mano, per cercare di rassicurarla e farle sentire che tutto sarebbe andato bene.

Una promessa che i soccorritori hanno mantenuto. Una volta estratto il veicolo dalla scarpata e liberata la 27enne, infatti, è apparsa in buone condizioni. Miracolosamente quasi illesa, nonostante quello che le era appena capitata. La giovane è stata affidata prima alle cure dei sanitari della Croce Verde e poi è stata trasportata in elicottero all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso per assicurarsi che la disavventura che l’ha vista – suo malgrado – protagonista non le abbia lasciato altro che un brutto, bruttissimo spavento. Fortunatamente la giovane non ha riportato gravi ferite nell’incidente.