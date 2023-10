"Parcheggio multipiano in piazza De Curtis"

Si discuterà molto di viabilità nei prossimi mesi a Cattolica e per gli operatori restano prioritari i parcheggi. Ora categorie ed imprenditori storici chiedono un piano di rilancio dell’area di piazza De Curtis, vero polmone della sosta in zona porto e a pochi passi anche dal centro commerciale cittadino. "Dobbiamo ragionare su un pieno recupero di quell’area di sosta – spiega Paolo Staccoli, imprenditore e noto pasticciere – Si deve segnalare meglio tale area, ragionare sulla possibilità di creare un parcheggio multipiano e perché no, pensare anche all’eventualità di spostare il mercato del sabato, che si tiene proprio in quel parcheggio, invece nelle vie del centro. Si potrebbe così rivitalizzare il centro commerciale cittadino in inverno e liberare tale area di sosta nei week-end, specie in estate. Per il bene del commercio cattolichino serve una risposta in tempi brevi".

Anche le associazioni di categoria puntano al futuro rilancio di piazza De Curtis come area per un parcheggio: "È arrivato il momento di sedersi tutti ad un tavolo e pensare concretamente a un parcheggio multipiano da 300-400 posti – spiega Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianato – proprio in piazza De Curtis, un’area attualmente da 250 posti a raso ma che va sfruttato meglio. Coinvolgendo privati ed imprese si potrebbe costruire un’operazione economica importante con una funzione fondamentale per lo sviluppo turistico e commerciale della città. Sia per dare parcheggi alla zona a mare, dove magari il nuovo lungomare può essere collegato con navetta, sia per l’area del centro commerciale dove insistono decine di attività e i parcheggi non sono mai davvero abbastanza". È in corso pure il periodo di osservazioni al nuovo piano della viabilità della Regina (scadenza osservazioni 31 ottobre) che porterà a nuove modifiche e nuovi interventi, tra i nodi proprio quello dei parcheggi.

lu. pi.