Parcheggio, scavo finito. Ultima fase

Completato scavo del parcheggio interrato di piazzale Marvelli. La cosa è significativa perché coincide con l’avanzamento dei lavori della cosiddetta terza fase, e apre alla prossima che da gennaio vedrà la realizzazione degli impianti quali l’antincendio, la ventilazione, l’automazione, la videosorveglianza e altro ancora. Allo stesso modo sarà possibile sistemare l’area sovrastante, destinata alla sosta di circa 200 motocicli.

Andiamo con ordine e spieghiamo perché è importante la fine dei lavori di scavo. Il cantiere è proceduto con metodologie di intervento che hanno permesso di costituire le strutture portanti andando poi a completare lo scavo dell’area che verrà occupata dal parcheggio. Scavi terminati significa che anche le strutture sono terminate ed ora si passa alla fase di completamento con le pareti interne, il solaio tra il primo e il secondo piano interrato i vani scala e così via. Riassumendo i lavori sono iniziati il 6 maggio dello scorso anno con le attività preliminari, ovvero i rilievi sugli edifici adiacenti, demolizione della rotatoria esistente, recinzione dell’area di cantiere, rimozione delle pavimentazioni, bonifica da ordigni bellici, spostamento delle interferenze e realizzazione dei diaframmi. La seconda fase, della durata di circa 18 mesi, ha visto il completamento delle strutture verticali il che incluse i pali di fondazione e pilastri, oltre allo scavo del 40% dell’area destinata al parcheggio, la stessa area in cui sono in corso le opere di impermeabilizzazione e la realizzazione delle solette ai piani -2 e -1.

In questo mese di settembre si è entrati nella terza fase del cantiere con il completamento dello scavo e delle strutture orizzontali. A queste seguiranno le predisposizioni impiantistiche.

Serviranno i mesi autunnali e a gennaio si entrerà nella quarta e ultima fase nella quale verranno ultimati gli impianti e sistemata l’area in superficie.