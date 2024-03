"Parcheggio . Tripoli, i soldi ci sono"

I denari per realizzare il parcheggio Tripoli in piazzale Marvelli ci sono, anche considerando l’aumento dei prezzi in edilizia. A ribadirlo è l’assessore Roberta Frisoni rispondendo in consiglio comunale alle preoccupazioni manifestate da Matteo Zoccarato della Lega. Resta confermata l’intenzione dell’amministrazione comunale di far partire il cantiere con le operazioni propedeutiche già in primavera, a partire dalle prossime settimane. Intanto la giunta ha deliberato i 12,2 milioni di euro necessari alla realizzazione dell’opera, ha sottolineato l’assessore Frisoni. L’impresa avrà 60 giorni di tempo per redigere il progetto esecutivo e 18 mesi per completare i lavori. Se il cantiere partisse il primo maggio, il parcheggio dovrà essere terminato entro il 31 dicembre 2025. Infine, il ribasso d’asta consentirà di coprire i 414mila euro di aumenti dei costi rispetto alle ipotesi iniziali.