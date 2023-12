Parcheggio Tripoli in stallo. I giudici ’rinviano’ i lavori

La buona notizia è che il Comune non dovrà rifare il bando per appaltare l’opera. Quella cattiva è che i lavori per realizzare il maxi parcheggio interrato di piazzale Marvelli partiranno in ritardo. Di quanto? "Probabilmente un paio di mesi", stimano con ottimismo da Palazzo Garampi, dopo la causa persa al Tar contro l’azienda che aveva fatto ricorso. La sentenza è arrivata l’altro ieri. Il Consorzio italiano costruzioni di Bologna aveva impugnato la delibera con cui il Comune aveva affidato al raggruppamento temporaneo di imprese, formato da Acreide e da Consorzio stabile cantiere Italia, l’intervento per il parcheggio interrato da 320 posti, atteso da anni per risolvere i problemi di carenza di posti auto a Marina centro.

Piazzatosi secondo nella gara, il Consorzio italiano costruzioni ha contestato i criteri con cui il Comune ha decretato vincitore dell’appalto il gruppo di imprese formato da Acreide e Consorzio stabile. I giudici del Tar hanno accolto il ricorso dell’azienda bolognese, che faceva notare come ai vincitori dell’appalto mancassero alcuni dei requisiti richiesti dal bando, in particolare per quanto concerne l’esperienza maturata nella progettazione e realizzazione di opere di questa portata. Risultato? La delibera di affidamento dei lavori è stata annullata, e il Comune è stato condannato a pagare 3mila euro di spese legali.

Ma la gara d’appalto non è stata annullata. E in virtù della sentenza è proprio il Consorzio italiano costruzioni ad aggiudicarsi i lavori per il parcheggio Tripoli. Che ora avrà un mese di tempo per presentare agli uffici del Comune il progetto esecutivo. Secondo Palazzo Garampi "i lavori potrebbero cominciare già tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, quindi con un ritardo di un paio di mesi rispetto a quanto previsto". Anche perché, nel frattempo, non si è rimasti con le mani in mano. "A ottobre – ricordano dal Comune – sono iniziati i primi interventi e le analisi geologiche". Lavori propedeutici al cantiere vero proprio. Ecco perché si confida, una volta che sarà pronto e approvato il nuovo progetto esecutivo, di "avviare il cantiere in primavera". Per cercare di recuperare il ritardo causato dal contenzioso, "chiederemo all’impresa di accelerare i lavori, per consegnare così il nuovo parcheggio interrato di piazza Marvelli entro l’estate del 2025, ovvero entro i tempi prestabiliti". Sarà una corsa contro il tempo per l’opera, per la quale è previsto un investimento di 12,6 milioni, finanziato da fondi statali.

