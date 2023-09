"Parcheggio Tripoli, lavori al via"

"Questa amministrazione ha in programma investimenti per oltre 25 milioni per l’implementazione dei parcheggi nei prossimi anni. In autunno partiremo coi lavori per il parcheggio Tripoli in piazza Marvelli, 320 posti auto interrati per un investimenti di 12,6 milioni coperti da fondi statali". Lo ha detto l’assessore Roberta Frisoni, rispondendo l’altra sera in consiglio a un’interpellanza di Stefano Brunori (Lista Gloria Lisi). Frisoni ha elenco tutti i progetti avviati, con 5 parcheggi di interscambio ad altrettante fermate del metromare (investimento da 13 milioni, fondi Cipess) e un’area che a Rivabella "sarà ceduta al Comune entro fine anno". Quanto al clamoroso caso del parcheggio fantasma all’area Fox, a ridosso del centro storico, l’assessore ha affermato: "da Coop in questi giorni ci hanno ribadito che partiranno a breve coi lavori per il parcheggio temporaneo, che abbiamo chiesto sia pronto e a disposizione in tempi celeri".