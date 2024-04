Parcheggio. Tripoli, via al cantiere

Dopo il ponte festivo del 25 aprile e Primo Maggio, a Rimini partono i lavori per il parcheggio Tripoli: nella notte tra il 6 e il 7 maggio sarà chiusa al traffico l’area tra Piazzale Marvelli e viale Tripoli.

Il parcheggio interrato in Piazza Marvelli permetterà di aumentare la dotazione posteggi a servizio del Parco del Mare di Rimini sud, con il rinnovamento dell’arredo urbano e la creazione di un’ampia area di sosta per motorini.

Nella notte tra il 6 e 7 maggio, sarà chiusa totalmente al traffico l’area tra Piazzale Marvelli e viale Tripoli, e nel tratto tra viale Vespucci (altezza Via La Strada) e viale Regina Elena, per lo spostamento della linea filoviaria a monte del piazzale. Nei giorni successivi, il cantiere entrerà nel vivo con l’avvio della prima fase di lavori (che dureranno sei mesi) con le perizie sullo stato di fatto degli edifici adiacenti al nuovo parcheggio, la demolizione della rotatoria e delle pavimentazioni, le indagini sugli ordigni bellici inesplosi, lo spostamento delle interferenze e la realizzazione dei diaframmi. Nella seconda fase del cantiere saranno poi completate le opere strutturali e impiantistiche. La realizzazione del nuovo parcheggio interrato di prevede un investimento complessivo di circa 12,6 milioni, il 20% con fondi comunali e per la restante parte con il Fondo sviluppo e coesione infrastrutture. Il programma di finanziamento richiede che le somme assegnate vengano spese entro il 31 dicembre del 2025: l’avvio dei lavori nel mese di maggio 2024 permetterà di seguire un crono-programma in linea con l’obiettivo.