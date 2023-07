Parchi Costa, dopo lo sciopero riparte la trattativa

Prove di riconciliazione tra il gruppo Costa e i lavoratori di Aquafan, Oltremare, Italia in miniatura di Rimini e Acquario di Cattolica. Dopo lo sciopero di venerdì scorso indetto da sindacati e dipendenti per il mancato accordo sul contratto integrativo, che ha portato alla chiusura di Oltremare per la giornata intera, ieri c’è stato un incontro tra le parti nella sede di Confindustria.

Un incontro che ha avuto il merito di far sedere allo stesso tavolo il gruppo Costa, i sindacati e una delegazione di dipendenti, dopo le polemiche dei giorni scorsi e lo sciopero di venerdì. Ma secondo Alessandro Fabbri, della Filcams-Cgil, "le difficoltà permangono e resta ancora distanza tra le parti. Siamo tuttora in stato di agitazione sindacale, anche se al momento non sono state pianificate altre giornate di sciopero". La trattativa è ripresa, sulla questione del contratto integrativo "c’è un discorso avviato col gruppo Costa. Vedremo". Nel frattempo "andrà avanti anche lo stato di agitazione sindacale – conclude Fabbri – La mobilitazione proseguirà fino a quando non sarà raggiunta l’intesa con l’azienda". Bocche cucite per il momento dal gruppo Costa, mentre i lavoratori sperano che "si arrivi al più presto a un accordo".

Lo sciopero di venerdì (giorno della Notte Rosa) e la conseguente chiusura di Oltremare avevano suscitato parecchio scalpore. E stando ai dati forniti da Cgil e Cisl, che hanno promosso lo sciopero, erano stati numerosi i lavoratori che quel giorno avevano incrociato le braccia: tra l’80% e il 90% a Oltremare e a Italia in miniatura, il 40% all’Acquario di Cattolica. Dopo lo sciopero, l’azienda aveva ribadito come "l’unica strada percorribile resta quella del dialogo e della trattativa". Una strada ripresa ieri con l’incontro tenutosi a Confindustria. In queste ore Cgil e Cisl parleranno con i lavoratori, per valutare le prossime mosse. Ma per ora, come detto, non sono previsti altri scioperi.