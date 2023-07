Parchi divertimento Dipendenti in sciopero Oltremare resta chiuso

Cancelli sbarrati a Oltremare, il parco tematico sulla collina di Riccione. Ieri mattina, lo sciopero proclamato da Filcams Cgil e Fisascat Cisl ha colto nel segno. Altissime percentuali di adesione presentate dalla Cgil, addirittura tra l’85% e il 90% tra Oltremare e Italia in miniatura, sotto al 50% all’Acquario di Cattolica. I turisti che volevano vedere i delfini saltare nella laguna si sono ritrovati gli ingressi chiusi. Fuori dal parco, all’ombra degli alberi, un centinaio di dipendenti in presidio. Buon parte dei 500 lavoratori tra annuali e stagionali che lavorano nei quattro parchi del gruppo Costa (il quarto è Aquafan), hanno incrociato le braccia. I sindacati avevano proclamato lo sciopero dopo il no ricevuto alle richieste: estensione delle condizioni previste nel preesistente contratto integrativo di Aquafan al resto dei parchi; riconoscimento di un buono pasto per tutti i dipendenti fissi e stagionali; equo premio di anzianità che fidelizzi i rapporti di lavoro a termine e retribuisca in modo migliore il lavoro stagionale. "L’azienda migliora i fatturati, mentre gli stipendi non cambiano", dice la Cgil. Dopo lo sciopero, si tornerà a trattare. Il gruppo Costa annuncia un incontro per lunedì: "L’unica strada percorribile è quella del dialogo e della trattativa". A quel tavolo i sindacati ci arriveranno forti di uno sciopero che ha colto nel segno nel primo giorno della Notte Rosa in riviera.

Andrea Oliva