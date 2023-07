Parchi divertimento in sciopero Oltremare resta chiuso "Ora si torni a trattare"

In cento hanno preso parte al presidio all’esterno dagli ingressi di Oltremare con le braccia conserte. Lo sciopero annunciato per la giornata di ieri da Filcams Cgil e Fisascat Cisl ha colpito nel segno. Altissima la percentuale di adesioni a Oltremare e a Italia in miniatura, tra l’85% e il 90%, mentre si aggirava sul 40% per l’Acquario di Cattolica, stando ai dati resi noti dalla Cgil rispetto ai circa 500 lavoratori tra stagionali e annuali nei quattro parchi del Gruppo. La quantità di dipendenti che ha deciso di scioperare è stata tale che il parco di Oltremare non è riuscito nemmeno ad aprire, mentre a Italia in miniatura, spiega Alessandro Fabbri per la Cgil, "ci dicono che la riduzione dei servizi è stata tale da portare anche a una riduzione del biglietto". I turisti che sono arrivati ieri pensando di vedere i delfini in laguna, si sono trovati i cancelli sbarrati. "Lo sciopero – ammette la direzione dei parchi Costa - ha comportato disagi al pubblico con la mancata apertura di Oltremare". Anche se "la responsabilità dei dipendenti – rilancia Fabbri – ha consentito la piena cura degli animali che si trovano nel parco". Il confronto tra sindacati e azienda ha assunto toni aspri dopo la chiusura delle trattative da parte della Cgil e Cisl per le mancate risposte arrivate dall’azienda. Lo sciopero all’inizio della Notte Rosa, con conseguenze pesanti per il Gruppo Costa Edutainment è una prova di forza che ora i sindacati cercheranno di far pesare alla riapertura del tavolo di contrattazione prevista già per il 10 luglio, lunedì prossimo. "L’unica strada percorribile – ribatte il Gruppo Costa - è quello del dialogo e della trattativa. In tal senso l’azienda, in data 5 luglio, aveva chiesto alle organizzazioni un incontro in programma lunedì in Confindustria a Rimini, per poter illustrare e discutere insieme, in maniera ampia e puntuale, una nuova proposta migliorativa, anche nell’ottica di costruire e consolidare per il futuro sane e proficue relazioni industriali". La Cisl incassa e rilancia: "Il perdurare di questa situazione di tensione ha costretto il Gruppo ad impegnarsi richiedendo un nuovo incontro, arretrando sulla posizione sostenuta nel precedente incontro, ufficializzando una proposta migliorativa". Ed ora "la speranza è che l’incontro di lunedì rappresenti un’opportunità risolutiva per affrontare la questione in modo costruttivo".

I sindacati vogliono che la ricaduta in termini di maggior fatturato presentata dall’azienda nel 2022, con risultati migliorativi rispetto al 2019, anno pre pandemico, ricadano anche sui dipendenti. "Continuiamo a chiedere – aggiunge Fabbri – l’armonizzazione dei contratti vista la differenza tra Aquafan e gli altri parchi. Poi, visto il mancato rinnovo da anni ormai del contratto nazionale di settore, riteniamo giusto che, se il Gruppo ottiene risultati positivi, vi sia una risposta in termini economici anche per i dipendenti. Oggi abbiamo un Gruppo Costa che corre nei fatturati, ma i dipendenti camminano". Filcams e Fisascat avevano indetto lo sciopero dopo avere ricevuto diversi alle proprie proposte: "Estensione delle condizioni previste nel preesistente contratto integrativo di Aquafan al resto dei parchi; riconoscimento di un buono pasto per tutti i dipendenti fissi e stagionali; un equo premio di anzianità che fidelizzi i rapporti di lavoro a termine e retribuisca perciò in modo migliore il lavoro stagionale". Lunedì si ripartirà da qui.

Andrea Oliva