Parchi invasi dagli scooter. Cento multe in un anno

Sorpresi a scorrazzare con lo scooter da un lato all’altro del parco del Mare o del parco Renzi. Come se fossero dei veri e propri circuiti. Gruppetti di giovani ‘motorizzati’ abituati a seminare il panico tra i passanti, sfrecciando sui loro bolidi in mezzo alle persone a spasso con il cane o intente a fare jogging. Peccato che a volte debbano fare i conti con le pattuglie della polizia locale di Rimini, impegnate nel contrasto della sosta e del transito dei veicoli a motore non autorizzati. Un tipo di violazione che, da inizio anno al 31 di agosto scorso, ha contato complessivamente 104 sanzioni. Si tratta di una violazione che non è punita dal codice della strada, ma dal regolamento di polizia urbana.

Comportamenti irregolari e pericolosi che vengono riscontrati con servizi mirati, spesso organizzati in abiti civili dai diversi reparti del corpo e che vengono puniti – ad esempio in riferimento al transito – con una multa di 202 euro. Dal report, fornito dagli uffici della polizia locale, emerge che le aree particolarmente interessate a questa violazione sono il parco Renzi Madre Elisabetta, che arriva fino a viale Medaglie d’oro e il parco del Mare. In questi giorni poi le divise comunali stanno rilevando diversi accessi pericolosi di scooter anche nel parco Giovanni Paolo II (ex Cava), in particolare da via Carlo Lucchesi. Un viavai segnalato anche da numerosi residenti preoccupati per il rischio di incidenti, considerata la presenza di numerosi pedoni, studenti, anche giovanissimi, che frequentano le scuole del posto. Sono state già diverse questa settimana le sanzioni, punite con la salata multa prevista dal regolamento, notificate a conducenti di scooter e ciclomotori, sorpresi nelle stradine bianche del parco col motore acceso e talvolta anche ad una velocità molto elevata. Un’abitudine molto pericolosa, considerando anche i tanti cittadini che, oltre agli studenti, frequentano la zona per la vicinanza alle diverse strutture sportive presenti in zona. Un’area che gli agenti continueranno a pattugliare con grande attenzione e servizi mirati, a tutte le ore e soprattutto negli orari di apertura e chiusura delle scuole. I giovani in scooter sono avvisati.