Parchi, marciapiedi e piste ciclabili abbandonati

Sono un cittadino di Riccione. Volevo segnalare l’abbandono di diverse zone pubbliche come parchi, aree recintate per cani, aiuole, marciapiedi e piste ciclabili. L’erba in alcuni punti è talmente alta da coprire la segnaletica stradale, diversi parchi (ad esempio quello di viale Riace a Fontanelle) è diventato impraticabile, le persone non possono nemmeno tirare un calcio a un pallone data l’altezza di erba e arbusti e i disabili non possono accedervi con la carrozzina. Mi sembra una cosa assurda pagare le tasse per un servizio che non viene svolto. Ho telefonato più volte al Comune e mi è stato risposto che loro non se ne occupano e mi hanno rimandato a Geat. Ho telefonato a Geat e mi hanno risposto "abbiamo ricevuto altre segnalazioni a riguardo, grazie", ma non hanno fanno comunque nulla. Oltretutto ho saputo che non è un problema solo periferico ma anche centrale.

Alcuni utenti sui social hanno pubblicato foto in cui veniva raffigurata la scritta Viva Riccione in centro, coperta da siepi che oscuravano la parola “Riccione. Potete trovare diverse segnalazioni in merito, con foto, sui gruppi Fb. Ho pensato di scrivere a voi perchè magari un articolo potrebbe dare una svegliata alla giunta comunale, che sembra aver cominciato le vacanze con largo anticipo.

Mirco Benedetti