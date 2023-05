Parchi più inclusivi: un gioco da ragazzi

Nuovi giochi nei parchi: concluso l’importante intervento di installazione di attrezzature ludiche per i più piccoli, compresi moduli "inclusivi per la socializzazione dei bimbi disabili", nei parchi cittadini. La somma stanziata dal Comune è di 60mila euro (compresi i 5.000 legati al 5 per mille dello scorso anno). attenzione anche alle aree pubbliche più piccole e periferiche. Dalla zona Cagnona, dove si è intervenuti nel parco di via Alessandria, sino alla zona Sud, con al parco del Gelso. Tra le altre zone interessate dall’intervento vi è poi il parco di via San Martino, dotato ora di un gioco di equilibrio pensato per migliorare la coordinazione di movimento, particolarmente utile ai piccoli frequentanti dell’antistante scuola d’infanzia Il Gabbiano.