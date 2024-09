Parco dei Cerchi: più verde e spazi per eventi

Più verde, percorsi pedonali e un’area fitness per praticare attività all’aperto. Inoltre verranno riqualificati i campi sportivi e lo spazio per l’organizzazione degli eventi. Cambia volto il Parco dei Cerchi, la principale area verde di Coriano capoluogo. Il progetto esecutivo, approvato dalla giunta comunale, prevede un investimento di 300mila euro. La progettazione è stata curata dall’architetto riminese Marialuisa Cipriani. Saranno realizzati nuovi percorsi pedonali e un’area costituita da 70 esemplari di olivi.

Nel progetto si è scelto di potenziare con 60 nuove alberature di Frassino e Orniello l’area del parco, mentre saranno utilizzati filari alberati lungo i percorsi per renderli più confortevoli creando spazi di sosta spontanei. I gazebo rimarranno così come l’area giochi, l’area sgambamento cani immersa tra gli olivi, la fontanella e l’attuale sistema d’illuminazione. Verrà invece ricollocato lo spazio adibito agli eventi che si svolgono in vari momenti dell’anno, realizzata un’area fitness e riqualificati gli attuali campi da calcetto e pallavolo con nuove reti.