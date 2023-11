Parco del Gelso, pulizie dei volontari

Un fine novembre ricco di appuntamenti per Futuro Verde Bellaria Igea Marina. Domenica alle 10 appuntamento all’ ingresso del Parco del Gelso di via Luzzati, a Igea, assieme a Be Kind e Greener - La Bottega Consapevole. Obiettivo: "un clean up per pulire e curare un polmone verde importante della città". Secondo incontro mercoledì 29 alle 21, al Centro Vittorio Belli per parlare del libro ’Il Piano Langer’ di Giuseppe Civati assieme all’autore, "per ricordare con forza e passione un costruttore di ponti e saltatore di muri, impegnato per una conversione ecologica giusta e necessaria da attuare".