Parco del mare, alberi e piazze d’acqua

La colonnina di mercurio è impazzita. L’ondata di calore sembra non finire mai, mentre trovare un po’ di refrigerio, senza ricorrere all’aria condizionata, è quasi impossibile. Ma cosa si può fare per combattere i cambiamenti climatici? Il sindaco Sadegholvaad ha scritto al ministro della Salute tedesco che Rimini è già al lavoro. Ecco come. Il Parco del Mare ne è un esempio. Nei giorni scorsi abbiamo ospitato l’intervista del meteorologo Pierluigi Randi che avvertiva della necessità di cambiare le nostre città. Con il Parco del mare sono stati tolti 50mila metri quadrati di cemento e asfalto, rendendo le superfici permeabili, "aumentando quindi la capacità di assorbimento delle acque, diminuendo la possibilità di allagamenti e riducendo il rischio che si possano creare le cosiddette isole di calore", questa la spiegazione dell’assessore all’Ambiente Anna Montini.

Con le temperature africane di questi ultimi giorni potrebbe sembrare poca cosa, ma lo stesso meteorologo spiegava come la diminuzione di un grado due delle temperature massime a questi livelli faccia una grande differenza soprattutto in città.

Altro esempio è la piazza d’acqua che compare davanti al Castel Sismondo, studiata proprio per abbassare la temperatura grazie alla presenza dell’acqua. Oltre a essere l’occasione per rinfrescare i piedi, come spesso si vede, ci sarebbe un beneficio sulla temperatura percepita nell’area rispetto a una classica piazza completamente pavimentata. In altri tempi, quando la brezza marina dava sollievo e le ondate di calore non erano tanto lunghe, sarebbe bastato starsene in spiaggia. Oggi, invece, si guarda ai parchi. Verde e alberi diventano essenziali e il Comune di Rimini attraverso Anthea ha avviato un ampio programma di forestazione urbana oltre a un censimento che consenta non solo di sapere dove, quanti e quali alberi ci sono, ma anche come intervenire per desigillare aree cementate, come i parcheggi ad esempio, diminuendo il calore percepito. Accorgimenti che possono far diminuire le temperature anche nella notte, in questi giorni molto alte nelle aree urbane per la trasmissione di calore provocata da cemento e asfalti.