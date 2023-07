Parco del mare e scuole: autunno di cantieri

Autunno di cantieri a Rimini. Se non bastassero quelli aperti ad oggi, dalle strade alla piscina di Viserba, i prossimi mesi vedranno operai e mezzi occupare svariate parti della città per mettere mano a viali, strade, impianti sportivi e lungomare, senza dimenticare le scuole. Attraverso il Pnrr, per un valore complessivo di 7 milioni euro, saranno avviati i lavori per la costruzione del nido Pollicino al parco Pertini a Marebello, il nido Girotondo in via Codazzi e la ricostruzione dell’asilo nido Peter Pan a Viserba. La consegna delle opere è fissata al 30 giugno 2026, data ultima del collaudo, "ma si prevede di consegnare i lavori con diversi mesi in anticipo rispetto alla scadenza – assicurano dal municipio – . Sono invece in dirittura d’arrivo, a settembre, i lavori di miglioramento sismico della scuola elementare Griffa, anch’essi sostenuti attraverso il Pnrr per 500mila euro. Tra settembre e ottobre inoltre saranno terminati gli interventi di manutenzione che interessano diverse scuole del territorio e portati avanti da Anthea nel corso dell’estate, tra cui la riqualificazione energetica della scuola elementare di San Salvatore".

Sempre in autunno partiranno i lavori del Parco del mare, tratto 6, tra piazzale Gondar e via Siracusa, davanti alla ex colonia Murri. Il tratto 7 vedrà come prime opere da realizzare le due nuove vasche di laminazione per gli sfioratori Rodella e Colonnella.

Sempre in zona mare con l’autunno prenderanno il via i lavori per il parcheggio interrato Tripoli in piazzale Marvelli. Spostandosi in periferia partiranno la prossima settimana i lavori per il nuovo centro sportivo di Corpolò, un’opera che costerà un milione di euro per realizzare un campo in erba e gli spogliatoi con impianto fotovoltaico. Inoltre il consiglio comunale ha approvato un assestamento di bilancio che sfrutterà 10,5 milioni di euro in diverse opere in città. Tra queste il rifacimento di parte di viale Regina Elena, da via Alfieri a via Pascoli, il parco don Tonino Bello a Viserba, il campo sportivo di via Della Fiera e quello di Miramare in via Parigi.

a. ol.